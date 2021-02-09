Под огнем ВСУ оказались Еленовка, Яковлевка и Ленинское. Фото: штаб ООС

Вооруженные формирования Украины три раза нарушили перемирие, выпустив по территории Донецкой Народной Республики 14 боеприпасов. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- Под огнем украинских военных оказались окрестности Еленовки, Яковлевки, а также район Ленинского, - говорится в сообщении представительства Республики в СЦКК.

Противник обстреливал из гранатометов разных типов: АГС, РПГ и СПГ.

Напомним, что предыдущие сутки ВСУ дважды открывали огонь по ДНР. Было выпущено 32 снаряда, мины и гранаты. Сейчас в Донбассе действует пакет дополнительных мер усиления и контроля режима прекращения огня. Документ запрещает применять любое оружие, стягивать технику, проводить диверсии, укреплять боевые позиции, а также запускать беспилотники.

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