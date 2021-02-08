Погода в Донецке: 9 февраля ожидается снег, переходящий в ледяной дождь, и потепление до +3 градусов

В Донецке одновременно будут ветер, снег и ледяной дождь Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

9 февраля в Донецке и Донецкой Народной Республике с утра ожидается небольшой снег, переходящий в ледяной дождь. Температура воздуха утром -3…-4 градуса, днем около нуля, вечером +2…+3 градусов. Ветер дважды поменяет направление: восточный - на юго-восточный, потом на южный, а затем на юго-западный. Ветер будет дуть скоростью от 5 до 8 м/с, порывами до 18 м/с.

В этот день Православная церковь почитает память святителя Иоанна Златоуста (347-407). В народе день получил название Златоустьев огонь, или Златоустов день. По приметам на 9 февраля можно определить погоду на ближайшие дни. Если ослепительно белая луна, то к холодам, красноватая – к ветру. Облака против ветра плывут – к снегу. Стекла запотели – к теплу.

По прогнозам синоптиков 10 февраля будет идти дождь. Температура воздуха течение дня будет колебаться от нуля градусов утром до +5 градусов вечером. Ветер будет дуть скоростью от 3 до 5 м/с, порывами до 14 м/с.

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