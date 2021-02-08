НМ ДНР: Жители села Богдановка едва не устроили самосуд над пьяными карателями, которые на машине сбили 9-летнюю девочку

Украинские военные ведут себя в Донбассе как оккупанты. Фото: Пресс-центр штаба ООС

Сегодня, 8 февраля, около 16 часов, пьяные военнослужащие 2-го батальона 53-й отдельной механизированной бригады ВСУ на легковом автомобиле совершили наезд на 9-летнюю девочку. Происшествие случилось в районе села Богдановка Тельмановского района. Об этом рассказали в Управлении Народной милиции ДНР.

Не уточнив состояние пострадавшей и не оказав ей необходимую помощь, вояки попытались скрыться с места происшествия. Однако через полтора километра из-за погодных условий водитель не справился с управлением и машина перевернулась. Трое военнослужащих получили травмы различной степени тяжести.

- Жители Богдановки, ставшие очевидцами ДТП, на личных автомобилях приехали на место аварии, чтобы устроить самосуд над виновными. От «суда Линча» их спасли подоспевшие военнослужащие разведроты 53-й бригады, - отметили в НМ ДНР.

О состоянии потерпевшей девочки пока ничего не известно. Сейчас на месте происшествия сотрудники военной прокуратуры проводят следственные мероприятия.

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