Синоптики МЧС ДНР ожидают в течение недели неустойчивую погоду с дождями и мокрым снегом

В Донецке сохраняется облачная морозная погода с порывистым ветром Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

По данным Гидрометцентра МЧС ДНР в Республике на текущей неделе ожидается неустойчивая погода с осадками в отдельные дни. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе спасательного ведомства Республики.

- В первой половине недели осадки ожидаются в виде дождя и температурой воздуха в пределах 2-7 градусов тепла. Во второй половине недели будет мокрый снег и снег при температуре воздуха 1-6 градусов мороза, - сказали в МЧС.

Отметим, что сегодня пока не оправдались прогнозы о сильном снегопаде и шторме. Сейчас Донецке сохраняется облачная морозная погода с порывистым ветром, но отнюдь не штормовом. Небольшой снег выпал только утром и даже полностью не покрыл землю.

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