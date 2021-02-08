Коронавирус в ДНР: За сутки 30 жителей заболели пневмонией

Медики продолжают выявлять опасную инфекцию у жителей Республики Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В ДНР за минувшие сутки исследования на заболевание COVID-19 не проводились в связи с тем, что лаборатория находилась на санобработке. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения ДНР.

Всего зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории ДНР – 21706. На лечении – стационарном и амбулаторном - сейчас находятся 8602 жителей. Общее число выписавшихся после излечения – 11245. Летальных случаев – 1859.

Тем временем, обновилась статистика по заболеваниям пневмонией. За прошедшие сутки на лечение поступили еще 30 пациентов, на 24 меньше, чем за предыдущий день. 14 заболевших нуждались в госпитализации. Всего на лечении находятся 1307 пациентов с пневмониями, из них 582 на кислородной поддержке (+5 за сутки).

Медики напоминают о важности соблюдения профилактических мер, а также санитарно-гигиенических рекомендаций: соблюдайте социальную дистанцию, проветривайте помещения, чаще мойте руки, избегайте мест большого скопления людей и надевайте маску в общественных местах.

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