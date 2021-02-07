8 февраля в Донецке снег будет идти весь день

С 8 по 9 февраля в Донецкой Народной Республике существенно ухудшится погода Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

8 февраля в Донецке весь день будет облачным. Снег будет идти с самого утра, а к вечеру может стать сильнее.

Температура воздуха будет колебаться от -10 до -5 градусов. Ожидается усиление скорости ветра до 9-14 метров в секунду. Дуть будет в восточном направлении.

Напомним, что Гидрометцентр МЧС предупреждал об ухудшении погодных условий в Республике. Следующие пару дней ожидается снег и метель, порывистые ветра до 20 метров в секунду. Спасатели даже объявили штормовое предупреждение, соответствующее желтому уровню опасности.

Народный прогноз погоды. 8 февраля почитается память преподобного Ксенофонта и супруги его Марии. В старину в этот день опасались метели, поскольку она указывала на плохой урожай в будущем году.

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