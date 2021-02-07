Армия Украины открыла минометный огонь по пригороду Донецка

Информации о пострадавших и повреждениях инфраструктуры не поступало. Архив Представительства ЛНР в СЦКК

Вооруженные формирования Украины сегодня вечером открыли огонь по поселку в пригороде Донецка. Было выпущено два десятка мин, а также применялось стрелковое оружие. Об этом сообщили в оперативной сводке Представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

— 17.45 - н.п. Пески – н.п. Лозовое: выпущено 20 мин калибром 82 миллиметров, — говорится в сообщении.

В то же время боевики открыли огонь по населенному пункту Луганское, а в районе Марьинки зафиксирован один взрыв. Во втором обстреле противником применялись гранатометы, минометы и стрелковое оружие. Обстрел велся с позиций ВСУ у Новомихайловки. Информации о пострадавших и повреждениях инфраструктуры не поступало.

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