Сокрытие небоевых потерь: В ЛНР прокомментировали вброс украинской стороны об обстреле Северодонецка

Украинская сторона пытается дискредитировать Народную милицию ЛНР. Фото: Пресс-центр штаба ООС
Представители украинской стороны в Контактной группе обвинили Народную милицию ЛНР в обстреле Северодонецка, в результате которого ранения получили военнослужащие ВСУ. Об этом сообщил официальный представитель оборонного ведомства Республики Яков Осадчий.
— Данный информационный вброс направлен на создание надуманных поводов для оправдания бездействия украинской стороны в Контактной группе, а также убеждения прибывших для проверки сотрудников офиса президента Украины в продолжающихся обстрелах со стороны Народных Республик, — сказал Осадчий.
Кроме того, в оборонном ведомстве не исключают, что подобная провокация была сделана специально для сокрытия небоевых потерь среди личного состава подразделения ВСУ в Северодонецке.
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