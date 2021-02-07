Сокрытие небоевых потерь: В ЛНР прокомментировали вброс украинской стороны об обстреле Северодонецка

Украинская сторона пытается дискредитировать Народную милицию ЛНР. Фото: Пресс-центр штаба ООС

Представители украинской стороны в Контактной группе обвинили Народную милицию ЛНР в обстреле Северодонецка, в результате которого ранения получили военнослужащие ВСУ. Об этом сообщил официальный представитель оборонного ведомства Республики Яков Осадчий.

— Данный информационный вброс направлен на создание надуманных поводов для оправдания бездействия украинской стороны в Контактной группе, а также убеждения прибывших для проверки сотрудников офиса президента Украины в продолжающихся обстрелах со стороны Народных Республик, — сказал Осадчий.

Кроме того, в оборонном ведомстве не исключают, что подобная провокация была сделана специально для сокрытия небоевых потерь среди личного состава подразделения ВСУ в Северодонецке.

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