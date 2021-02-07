В ДНР зафиксировано 174 новых случая заболевания COVID-19

В ДНР проходит вакцинация от коронавируса Фото: Михаил ФРОЛОВ

6 февраля медики в ДНР провели 325 исследований анализов пациентов с подозрением на заболевание коронавирусом. Из них COVID-19 был выявлен у 150 человек, еще у 24 диагноз был поставлен клинико-эпидемиологически. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения ДНР.

— Всего на 10:00 7 февраля в Донецкой Народной Республике 21 706 зарегистрированных и подтвержденных случаев COVID-19. На лечении находятся 8 602 пациента, выписаны 11 245 человек, зафиксировано 1 859 летальных случаев, — говорится в сообщении.

Кроме того, обновилась статистика по заболеваниям пневмонией. За прошедшие сутки на лечение поступили еще 54 пациента, 42 из них нуждались в госпитализации. Таким образом, на данный момент лечение получают 1 293 человека с таким диагнозом. Причем 600 пациентов на кислородной поддержке.

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