В ЛНР зарегистрировали два летальных случая от COVID-19

Власти Республики ввели режим повышенной готовности для борьбы с коронавирусной инфекцией Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За прошедшие сутки коронавирус в ЛНР выявили у 20 человек. При этом 13 пациентов побороли болезнь и были выписаны из медучреждений. Летальных случаев за указанный период – 2. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Республики.

— Всего по состоянию на 09.00 7 февраля зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории Луганской Народной Республики – 2742, — говорится в сообщении.

Выписано полностью выздоровевших и с дважды отрицательным результатом теста на коронавирус в общей сложности 2269 человек. Летальных случаев с начала пандемии в Республике зарегистрировано 237.

Напомним, что для борьбы с коронавирусной инфекцией власти ЛНР ввели режим повышенной готовности. Он включает в себя в том числе изменения в режиме работы госорганов, предприятий, учреждений и транспорта.

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