Известный комик-импровизатор Антон Шастун выступит в Донецке

На большой концерт «Жажды Смеха» приедет коллектив комиков из РФ во главе со звездой «Импровизации» Антоном Шастуном. Фото: Антон Шастун / Instagram

Большой концерт к годовщине комедийного проекта «Жажда смеха» в этом году состоится с участием российской звезды, комика, участника развлекательных шоу на телеканале ТНТ Антоном Шастуном. Выступление импровизатора запланировано на сентябрь. Об этом ДАН сообщил резидент Comedy Show «Жажда Смеха» Ярослав Донуца.

— Скоро будет уже шестая годовщина комедийного проекта «Жажда смеха», каждый год по этому случаю проходит большой концерт. Так, в сентябре 2021 года к нам приедет коллектив комиков во главе со звездой телепроекта «Импровизация» с канала ТНТ – Антоном Шастуном, — рассказал Резидент.

Тем временем идет подготовка к другим юмористическим концертам. Так, например, сегодня на донецкой сцене покажут импровизационное шоу под названием «Битва шокеров». Следующее мероприятие состоится в апреле с участием российского комика Руслана Мухтарова. На разогреве выступят юмористы из ДНР, ЛНР и Ростова-на-Дону.

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