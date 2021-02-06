7 февраля в Донецке будет облачно, без осадков

Облачная погода продержится в Донецке до самого вечера Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Ясной погодой этот воскресный день жителей не порадует - уже с самого утра небо в столице закроют тучи, которые продержатся до позднего вечера. Осадков не предвидится, обещают синоптики.

При этом сохранится мороз - до -11 градусов утром и -6...-8 градусов днем.

Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 3-4 метра в секунду. Атмосферное давление составит 769-763 мм ртутного столба.

7 февраля в народе вспоминают святителя Григория Богослова. В давние времена по этому дню судили, какой будет следующая зима - погода с утра до полудня указывает на первую ее половину, с обеда до вечера - на вторую половину зимы.

Густой туман предрекал мор скота, а вот ясная погода свидетельствовала о том, что год будет хороший.

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