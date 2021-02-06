Подорвавшийся на позициях ВСУ украинский военный умер от потери крови

Минные заграждения военнослужащие ВСУ оборудовали неподалеку от Станицы Луганской. Фото: штаб «ООС»

Военнослужащий 80-й бригады ВСУ, подорвавшийся на украинской мине неподалеку от Станицы Луганской, умер из-за отсутствия своевременной медицинской помощи. Боец попросту истек кровью. Об этом на брифинге сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

- Во время оборудования взрывного заграждения на позициях ВСУ сдетонировала мина, из-за чего был тяжело ранен солдат Шинкаренко. Но смерть украинского боевика наступила не от полученных ранений, а из-за несвоевременного оказания ему первой медицинской помощи, - рассказал пресс-офицер.

Он уточнил, что во время происшествия в подразделении ВСУ не оказалось даже элементарного жгута для остановки крови солдату.

- Сослуживец бросил окровавленного раненого и убежал за помощью. По прибытии медики констатировали смерть, - отметил Филипоненко.

Читайте также

Под Новотошковским на украинской мине подорвались два солдата ВСУ

Об этом сообщили в Народной милиции (подробнее)