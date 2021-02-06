С 8 по 9 февраля в ДНР объявлено штормовое предупреждение

Синоптики предупреждают о потенциально опасной погоде Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

С 8 по 9 февраля в Донецкой Народной Республике существенно ухудшится погода. Такой прогноз дали в пресс-службе МЧС ДНР.

Спасатели объявили штормовое предупреждение, соответствующее желтому уровню опасности.

- 8 февраля ожидаем снег и метель, порывистый ветер до 20 метров в секунду. На следующий день пойдет мокрый снег, переходящий в дождь. Будет туман, видимость составит не больше 100-500 метров. При этом гололед, сильный ветер, днем температура воздуха повысится до 5° тепла, - рассказали в ведомстве.

Напомним, согласно международным стандартам, желтый уровень опасности - это потенциально опасная погода и вероятное создание неудобств для жителей и ведения хозяйственных работ.

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