Для детей из прифронтового района Донецка организовали поездку в цирк

Благодаря общественникам ребята получили возможность посетить столичный цирк. Фото: пресс-служба ОП ДНР

Благодаря помощи активистов 60 детей из прифронтового Петровского района Донецка отправились на эстрадное представление в столичный цирк «Космос». В их числе - дети защитников Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили в пресс-службе Общественной палаты ДНР.

- У каждого ребенка в жизни должно быть побольше приятных моментов. А цирк - то самое место, где сосредоточены веселье, радость и улыбки. Мы всегда с удовольствием помогаем в организации подобных поездок, ведь от увиденного у ребят горят глаза. Уверен, что этот свет останется с ними надолго, - цитирует пресс-служба слова члена Общественной палаты Романа Евстифеева.

Напомним, Петровский район - один из самых отдаленных в Донецке, он расположен на западе города рядом с линией соприкосновения. Седьмой год район регулярно подвергается обстрелам с украинской стороны.

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