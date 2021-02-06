За сутки в ДНР диагностировали 192 случая заражения коронавирусом

Медленно, но верно больные идут на поправку. Архивное фото Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

За минувшие сутки в Донецкой Народной Республике диагностировали 192 новых случая заражения жителей коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения ДНР.

- Провели еще 510 исследований, в ходе которых выявили 187 новых случаев заболевания, и у 5 пациентов диагноз «COVID-19» установили по результатам анализов, - рассказали в ведомстве.

При этом в Минздраве уточнили, что за прошедшие сутки пошли на поправку 108 человек. С учетом всех данных, на сегодняшний момент в Республике зарегистрированы 21 532 случая заражения граждан COVID-19. Продолжают лечение в стационарах и амбулаториях 8 441 человек, полностью выздоровели - 11 244 пациента, умерли от болезни - 1 847 людей.

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