Больше двух тысяч жителей ЛНР выздоровели от коронавируса

1 февраля в ЛНР стартовала вакцинация (архивное фото) Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

За время пандемии в Луганской Народной Республике медики зарегистрировали и подтвердили 2 722 случая заражения жителей новой коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения ЛНР.

- Всего зарегистрированных и подтвержденных случаев заражения инфекцией COVID-19 на территории Республики - 2 722, - рассказали в ведомстве.

При этом уточнили, что уже пошли на поправку и выписались из больниц с дважды отрицательным результатом теста на коронавирус в общей сложности 2 256 жителей. Таким образом, количество выздоровевших от COVID-19 людей в Луганской Народной Республике составляет 82,8 процента от всех подтвержденных случаев инфицирования.

Напомним, 1 февраля в ЛНР началась вакцинация от коронавируса. В министерстве здравоохранения Республики сообщили, что в числе первых сделать прививку смогут медики, педагоги и отдельные категории сотрудников правоохранительных органов.

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