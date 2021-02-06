В прифронтовом селе Луганское под Донецком строят новый водопровод

В селе Луганское уже длительное время отсутствует центральное водоснабжение, положение дел взялись исправлять. Фото: сайт администрации города Донецка
В селе Луганское Донецкой Народной Республики подходит к концу строительство нового водопровода протяженностью более семи с половиной километров. Об этом сообщили в администрации города Донецка.
- Выполнили укладку трубы длиной 7,5 тысяч метров, смонтировали колодцы, камеры и пожарные гидранты, установили запорную арматуру, врезались в водопровод, - цитируют в мэрии слова заместителя министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства ДНР Владимира Дубовки, который побывал в Луганском с рабочим визитом.
К новому водопроводу в селе уже подключили четыре социальных объекта - клуб, ясли-сад, здание сельской администрации и котельную. Осталось сделать прокол длиной 96 м под Запорожской трассой.
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