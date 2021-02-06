Украина обстреляла из минометов село Ленинское в ДНР

Противник продолжает нарушать действующие в Донбассе дополнительные меры контроля за перемирием. Фото: штаб «ООС»

Сегодня ночью противник вновь обстрелял село Ленинское на юге ДНР. При этом применил запрещенное допмерами крупнокалиберное оружие - минометные мины диаметром 120 миллиметров. Об этом сообщили представители Республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- Минувшей ночью вооруженные формирования Украины выпустили по югу ДНР 12 мин. Обстрел зафиксировали в 2.35 ночи, - рассказали наблюдатели.

Как уточняют в представительстве Донецкой Народной Республики, украинские солдаты выпустили по селу двенадцать 120-миллиметровых зажигательных мин. Огонь велся с позиций подконтрольного войскам ВСУ села Водяного.

Информации о жертвах и пострадавших нет.

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