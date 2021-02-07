Работницу птицефабрики «Пролетарская» в ДНР наградили медалью

Награду Валентине Гавриковой вручал министр агропромышленной политики и продовольствия Республики Артем Крамаренко. Фото: Минагропром ДНР

Главного зоотехника птицефабрики «Пролетарская» Валентину Гаврикову наградили медалью «За трудовую доблесть». Об этом сообщили в пресс-службе министерства агропромышленной политики и продовольствия ДНР.

На одном из ведущих аграрных предприятий в Республике Валентина трудится вот уже более 40 лет. С 1980 по 2007 годы работала обычным зоотехником, а последние тринадцать лет занимает должность главного зоотехника на производстве.

- Она всегда ориентируется на получение максимальной продуктивности и продукции высокого качества. Благодаря чему предприятие участвует в выставках, ярмарках и других крупных мероприятиях республиканского и международного уровней, - приводят в министерстве слова директора птицефабрики «Пролетарской» Леонида Воловика.

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