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Общество

Банковскую карту ЦРБ ДНР теперь можно пополнить через терминал

Новую услугу для своих клиентов внедрил Центральный республиканский банк
Ирина ДМИТРИЕВА
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Теперь деньги можно положить на карту, воспользовавшись опцией «Пополнение карт»

Теперь деньги можно положить на карту, воспользовавшись опцией «Пополнение карт»

Фото: Артем КИЛЬКИН

Платежные терминалы самообслуживания в ДНР впервые получили возможность осуществлять пополнение счетов. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального республиканского банка, который внедрил данную услугу.

- Физлица могут положить деньги на карту, используя опцию «Пополнение карт» в платежных терминалах, размещенных на всей территории Республики. Для проведения такой операции клиенту лишь необходимо знать номер карты получателя и срок ее действия, - рассказали в банковском учреждении.

В Центробанке отметили, что при внесении средств на карту с клиента возьмут комиссию - 2 процента от суммы пополнения, но она не должна быть меньше 15 рублей. Для предотвращения противоправных действий при проведении подобных операций установили ограничение - в 15 тысяч рублей.

Уточняется, что на сегодняшний день в Республике работают 184 терминала банка. С их расположением можно ознакомиться на сайте ЦРБ.

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