В Донецке завершился международный конкурс «Славянская душа»

Выступление конкурсантов в номинации «Ансамбли народных инструментов». Фото: Администрация города Донецка.

Международный конкурс исполнителей на народных инструментах завершился итоговым гала-концертом в филармонии. Об этом сообщили в администрации города Донецк.

- В концертном зале имени Прокофьева Донецкой академической филармонии прошла церемония награждения и гала-концерт лауреатов и дипломантов конкурса исполнителей на народных инструментах «Славянская душа», - рассказали в мэрии.

Победителей наградили дипломами и призами от организаторов - управления культуры города Донецка, а жюри вручили памятные подарки от столичной администрации.

Уточняется, что в мероприятии участвовали 22 ансамбля, 4 оркестра и более ста солистов. Музыкантов из других стран прослушивали в режиме онлайн.

Напомним, конкурс «Славянская душа» стартовал в Донецке 1 февраля. В течение четырех дней жюри оценивало выступления участников в нескольких номинациях - «Солист-инструменталист», «Ансамбли народных инструментов» и «Оркестр народных инструментов».

Читайте также

В ДНР за год создали пять новых заповедных зон

Всего в Республике сорок три особо охраняемых природных объекта (подробнее)