Вакцинация от коронавируса в ДНР: На прививку записались больше 15 тысяч жителей

Сейчас в столице Республики работают 10 пунктов вакцинации Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Жители Республики продолжают записываться на вакцинацию от коронавируса в ДНР. Уже больше 15 тысяч человек прошли регистрацию на бесплатную прививку от коронавируса российской вакциной «Спутник V». Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Республики.

- С 1 февраля на вакцинацию от COVID-19 зарегистрировались более 15 тысяч жителей ДНР, - рассказали в ведомстве.

Напомним, вакцинация в ДНР российским препаратом «Спутник V» стартовала с 1 февраля. Прививку можно сделать пока только в Донецке. Сейчас в столице работают 10 пунктов вакцинации. Как заявили в Минздраве, в скором времени их количество планируют увеличить до 38 - по всей территории Республики. Заявку на бесплатную прививку можно оставить на сайте госведомства.

В первую очередь прививки от коронавируса делают отдельной категории граждан - медикам, работникам образовательной сферы, социальной сферы и сотрудникам силовых ведомств.

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