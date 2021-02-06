Восстановление в ДНР: В Кировском жильцы вернулись в покинутый из-за войны дом

В Кировском полностью восстановили дом, пострадавший от украинского обстрела в 2014 году. Фото: denis-pushilin.ru

После восстановления многоквартирного дома в Кировском (северо-восток ДНР) жители начали массово возвращаться в свои квартиры. Когда в 2014 году в дом попали украинские снаряды, была повреждена крыша, стены и разрушены межэтажные перекрытия в одном из подъездов.

К восстановлению здания приступили в 2016 году, а уже в 2020 году включили его в госпроект. Чтобы проверить качество ремонта и пообщаться с жильцами, в Кировское приехал Глава Республики Денис Пушилин. Об этом сообщила пресс-служба лидера государства.

Он поблагодарил людей за проявленное терпение.

- Сердце разрывается, когда видишь, сколько у нас невосстановленного жилья еще со времен 2014 года. И все же прошлый год показал, что мы многое можем. Тогда это был старт, в этом году должно быть больше объектов восстановления, - сказал Денис Пушилин.

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