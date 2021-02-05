6 февраля в Донецке будет небольшая облачность, - 5 градусов Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

В Донецке и Донецкой Народной Республике 6 февраля будет небольшая облачность. Без осадков.

По прогнозу синоптиков МЧС ДНР, температура воздуха будет колебаться от - 3 до -5 градусов.

В течение суток ветер будет дуть в северо-западном направлении. Скорость воздушных масс составит от 7 до 12 метров в секунду.

В этот день почитается память преподобной Ксении. Этот день считали переломом зимы, и по нему судили о предстоящей весне: «Какова Аксинья - такова весна». «Если на Аксинью ведро (хорошая погода) - весна будет красная (хорошая)». Наши предки говорили: «На полузимницу дорогу переметает - корм подметает». Это означало, что зима задержится, и домашние животные съедят все заготовленные для них запасы.

По прогнозам синоптиков, 7 февраля в Донецке и ДНР будет облачно с прояснениями, мороз усилится на несколько градусов.

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