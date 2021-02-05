В Донбасс украинские боевики за неделю пригнали 18 бронетранспортеров. Фото: штаб ООС

В Донбассе украинские боевики в течение недели разместили 18 единиц военной техники. Об этом сегодня сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

Он рассказал, что военнослужащие 80-й бригады ВСУ разместили два бронетранспортера и боевую бронированную машину вблизи Станицы Луганской, а также боевую машину пехоты - вблизи Счастья.

- В зоне ответственности 92-й бригады ВСУ отмечено размещение трех БТР, зенитной установки ЗУ-23, двух многоцелевых транспортеров-тягачей и двух ББМ в Золотом, а также одного БТР вблизи Попасной. Военнослужащие 59-й бригады ВСУ разместили одну бронированную разведывательно-дозорную машину вблизи Мироновского, а нахождение двух БТР и двух ББМ 14-й бригады ВСУ отмечено вблизи Новотошковского и Крымского, - добавил Яков Осадчий.

Тем временем, ВСУ за неделю три раза открывали огонь по ЛНР. По данным СЦКК, военнослужащие 92-й бригады обстреляли из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия районы Золотого-5, сел Калиново и Калиново-Борщеватое.

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