В ДНР установили уголовную ответственность за хищение электроэнергии Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

В ДНР установили уголовную ответственность за хищение электроэнергии, газа и нефтепродуктов. Соответствующие изменения в Уголовный кодекс внесли депутаты Народного Совета.

- За совершение этих преступлений предусматривается минимальный штраф от 2 тысяч рублей и максимальная санкция - лишение свободы до восьми лет, в зависимости от размера причиненного ущерба. Значительным размером признается ущерб, который превышает 5 миллионов рублей, а крупным размером признается ущерб от 10 миллионов рублей, - сообщила председатель комитета по уголовному и административному законодательству Елена Шишкина.

5 февраля также был принят закон «Об административной ответственности за нарушение законодательства об электроэнергетике и о газоснабжении». Речь идет о повреждении электросетей, газопроводов, нарушение порядка полного и (или) частичного ограничения режима потребления электроэнергии, правил ограничения подачи (поставки) и отбора газа, нарушение правил пользования электроэнергией, эксплуатации электроустановок, нарушение правил пользования газом, а также безопасности систем газоснабжения. Санкции - от 2 тысяч рублей до 100 тысяч рублей.