В ЛНР призывают жителей не разглашать персональные данные неизвестным лицам. Фото: архив «КП»

Министерство государственной безопасности ЛНР призывает жителей не сообщать неизвестным лицам по телефону свои персональные данные.

- Участились случаи обращения граждан с сообщениями о поступлении звонков с номеров украинских операторов связи, якобы с целью изучения ситуации в регионе: неустановленное лицо женского пола, представляясь сотрудником консалтинговой службы, во время беседы предлагает ответить на ряд вопросов социально-экономического и военно-политического характера, а также указать свои персональные данные, - сообщили в пресс-службе МГБ.

Полученные личные данные граждан могут стать средством оказания воздействия непосредственно на самих граждан и репрессивных мер в отношении близких родственников. МГБ ЛНР призывает жителей не разглашать персональные данные неизвестным.

Сотрудничество с иностранными спецслужбами запрещено законодательством Республики и грозит наказанием на срок до 20 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

В случаях попыток осуществления вербовочного подхода или иных противоправных действий со стороны спецслужб или органов внутренних дел Украины необходимо сообщать об указанных фактах по телефонам: +38 (0642) 34 51 64, +38 (072) 163 28 00 либо на электронный адрес: mgb.lnr@yandex.ru