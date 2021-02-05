В Донбассе в украинской армии проверяющие выявили недостачу военного оборудования из США на 300 тысяч долларов

В Донбассе в украинской армии выявили недостачу дорогостоящего военного оборудования из США. Фото: штаб ООС

В Донбассе в подразделениях ВСУ проверка, проведенная по требованию дипломатов из США, выявила пропажу американского оборудования на больше чем 300 тысяч долларов. Об этом сегодня сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

По его словам, в связи с многочисленными фактами хищения поставленного в рамках военной помощи вооружения в зоне «ООС» работала инспекционная комиссия минобороны по указанию аппарата атташе по вопросам обороны при посольстве США в Украине.

- Вскрыта недостача дорогостоящего оборудования: тепловизоров, оптических приборов, средств радиосвязи, обмундирования и экипировки на общую сумму более 300 тысяч долларов, - сообщил Осадчий, добавив, что наибольшее количество американского имущества бесследно пропало в 80-й и 92-й бригадах ВСУ.

Он отметил, что сведения о недостаче дошли до американских экспертов, которые потребовали у командующего «ООС» до конца февраля найти и представить утраченное имущество.

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