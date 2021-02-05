7 февраля в Донецке трамваи десятого маршрута будут ездить по укороченной схеме

Временно поменяется маршрут движения трамваев. Фото: «Донэлектроавтотранс»

В воскресенье, 7 февраля, трамваи маршрута № 10, соединяющего центр Донецка с его юго-восточной окраиной, с 8.00 до 18.00 будут курсировать по укороченной схеме. Об этом сегодня сообщил глава администрации города Донецка Алексей Кулемзин.

Временные ограничения связаны с отключением электропитания на участке контактной сети из-за аварийно-восстановительных работ на подстанции. На время ремонта конечными остановками будут «Площадь Буденного» и «Микрорайон Восточный».

По данным городской администрации, в это же время закроется движение трамваев по маршруту № 9, связывающему центр города с Калининским районом.

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