В ДНР для ранней диагностики онкозаболеваний откроют смотровые кабинеты в амбулаториях

Ранняя диагностика – залог успешного лечения Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

В Донецке в Республиканской научно-медицинской библиотеке прошел круглый стол онкологов, во время которого они решили создать смотровые кабинеты в Центрах первичной медико-санитарной помощи (ЦПМСП).

- Это необходимо для ранней диагностики онкологических заболеваний. В ЦПМСП будут привлечены младшие специалисты с медицинским образованием для организации маммологических, женских и мужских смотровых кабинетов, - рассказала начальник Республиканского центра здоровья Татьяна Ежикова.

При этом выездные консультации ведущих специалистов-онкологов в городах и районах будут продолжены.

В круглом столе приняли участие главный врач Республиканского онкологического центра имени Бондаря Игорь Седаков, республиканский внештатный специалист по онкологии Минздрава Валерий Солоп, руководители онкодиспансеров Донецка и Енакиево, а также представители общественной организации женщин-инвалидов «Грация».

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