ВСУ обстреляли Ленинское, Нововыбоево и поселок шахты Гагарина

ВСУ нарушили перемирие. Фото: штаб ООС

Вооруженные формирования Украины за прошедшие сутки пять раз нарушили перемирие, выпустив по территории ДНР пятьдесят боеприпасов. Об этом сегодня сообщило представительство Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- Под огнем на горловском направлении оказался район поселка шахты имени Гагарина, а также окрестности сел Ленинское и Нововыбоево - на мариупольском направлении, - говорится в сообщении представительства ДНР в СЦКК.

Противник применял 120-миллиметровые минометы и гранатометы различны калибров.

Напомним, что за предыдущие сутки украинские боевики три раза открывали огонь по ДНР. Они выпустили семь боеприпасов. И это, несмотря на перемирие, запрещающее применять любой вид оружия, стягивать технику, проводить диверсии, инженерные работы и запускать беспилотники.

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