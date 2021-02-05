В ДНР за год создали пять новых заповедных зон. Фото: Госкомэкополитики при Главе Республики

Государственный комитет по экологической политике и природным ресурсам при Главе ДНР за год создал пять новых заповедных зон. Три из их – «Балка Широкая», «Балка Казенная» и «Амвросиевский меловой изолят» – расположены в Амвросиевском районе на востоке Республики, остальные – «Палеориф» и «Староласпинский» – в Старобешевском районе на юге. Особо охраняемые природные территории получили статус государственных природных заказников.

- В числе редких растений, произрастающих там, – гвоздика удлиненная и гиацинтик Палласа, внесенные в Мировой Красный список; карагана скифская, майкараган волжский, ластовень азовский и ластовень русский, находящиеся в Европейском Красном списке, - сообщили в Государственном комитете по экологической политике и природным ресурсам.

Сейчас природно-заповедный фонд ДНР включает 43 особо охраняемых природных объекта. Общая площадь - 31 103,11 гектаров.

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