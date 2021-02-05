За все время коронавирус в ЛНР выявили у 2707 человек Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

За все время коронавирус в ЛНР выявили у 2707 человек. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

- Всего на 5 февраля зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории Республики 2 707, - говорится в сообщении Минздрава.

Выписано полностью выздоровевших и с дважды отрицательным результатом теста на коронавирус в общей сложности 2251 человек.

Министерство здравоохранения напоминает: соблюдайте социальную дистанцию, проветривайте помещения, чаще мойте руки, избегайте мест большого скопления людей и надевайте маску в общественных местах.

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