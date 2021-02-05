Всю бесхозную недвижимость в ДНР учтут до 2022 года

Денис Пушилин дал год на выявление и учет всего бесхозного имущества Фото: Дмитрий СТЕШИН

Глава ДНР Денис Пушилин создал в Республике межведомственную комиссию по вопросам управления бесхозяйными недвижимыми вещами. Указом № 25 от 1 февраля 2021 года утвержден порядок выявления, учета, хранения, оценки и распоряжения бесхозной недвижимостью.

Организацию работы комиссии обеспечивает Фонд государственного имущества (ФГИ) ДНР. Председатель ФГИ одновременно является главой комиссии. Она рассматривает заявления органов ДНР, предпринимателей и даже жителей, которые выявили недвижимость, имеющую признаки бесхозности. Впоследствии комиссия может определить один из органов управителем недвижимости, а также передать имущество в аренду.

Отмечается, что бесхозная недвижимость может стать государственной или муниципальной только по решению суда.

Важный момент – документ не распространяется на жилые помещения и дома, хозпостройки и земельные участки. А еще на выморочное имущество, которое осталось после умершего человека и на которое никто не претендует или не может претендовать ни по завещанию, ни по праву наследования.

Указ будет действовать до 1 января 2022 года.

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