Погода в Донецке: 5 февраля с утра дождь, а потом похолодает до 5 градусов мороза

В Донецке будет пасмурно и ветрено Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

5 февраля в Донецке и Донецкой Народной Республике с утра ожидается пасмурная погода. Слабый дождь, переходящий в мокрый снег. Во второй половине дня выглянет солнце и приморозит. Температура воздуха утром +4…+5 градусов, днем 2 градуса мороза, вечером -4…-5 градусов. Северо-западный ветер будет дуть скоростью от 5 до 7 м/с, порывами до 13 м/с.

В этот день Православная церковь почитает память священномученика Климента, епископа Анкирского, и мученика Агафангела. В народе день прозвали Агафий-полухлебник или Агафьин день. Считалось, если морозный и солнечный день, то к жаркому августу. Ярко солнышко светит – к ранней весне. По погоде первой половины дня определяли, каким будет январь в следующем году.

По прогнозам синоптиков 6 февраля будет солнечно и морозно. Температура воздуха течение дня будет колебаться -2…-7 градусов. Западный ветер будет дуть скоростью от 3 до 5 м/с.

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