Когда пройдут общереспубликанские субботники в ДНР

Глава ДНР утвердил план подготовки населенных пунктов к весенне-летнему периоду Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Большая часть календарной зимы уже позади, а значит – самое время задуматься о компании по проведению общереспубликанских субботников в ДНР. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин утвердил план подготовки населенных пунктов к весенне-летнему периоду и майским праздникам.

- Установить даты проведения общереспубликанских субботников - 3 и 17 апреля 2021 года, - говорится в распоряжении № 20, опубликованном сегодня на официальном сайте руководителя государства.

Контроль исполнения возложен на Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйств.

Общереспубликанские субботники проходят в Донецкой Народной Республике ежегодно. В них участвует население и организации всех форм собственности.

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