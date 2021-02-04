Как в ДНР хотят восполнить дефицит врачей

В ДНР большое количество врачей пенсионного возраста Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

По итогам селекторного совещания в Минздраве Глава ДНР Денис Пушилин дал поручения по решению кадровой проблемы учреждений здравоохранения в городах и районах.

Выяснилось, что дефицит врачей в Дебальцево находится на уровне 54%, в Тельмановском районе – 47%, в Снежном – 46%. Значительная нехватка докторов наблюдается в Горловке – 45%, Харцызске – 42%. Чуть лучше ситуация сложилась в Докучаевске, Шахтерске и Амвросиевском районе. Там не хватает 38%, 35% и 32% врачей соответственно.

- В обеспеченности средним и младшим медицинским персоналом ситуация не лучше, – отметил Пушилин.

Руководитель Республики поручил Правительству до 1 марта принять постановление, согласно которому выпускники медуниверситета, обучающиеся на бюджете, будут обязаны в течение 3-х лет по распределению работать по специальности в медучреждениях Республики.

Также разработать до 15 марта программу привлечения студентов-интернов медицинского университета. А еще рассмотреть возможность работы студентам-медикам в ночные смены без отрыва от процесса обучения.

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