В ЛНР выпустили марку к 140-летию со дня рождения Климента Ворошилова

На марке изображен портрет Ворошилова на фоне карты Ленинградского фронта 1943 года. Фото: «Почта ЛНР»

Сегодня, 4 февраля, «Почта ЛНР» ввела в обращение художественную почтовую марку «140 лет со дня рождения Ворошилова Климента Ефремовича». Об этом сообщили на предприятии.

Марка форматом 52 мм х 34 мм выпущена тиражом 7 200 экземпляров, номинальная цена – 42 рубля. На марке изображен портрет Маршала Советского Союза, государственного и партийного деятеля Ворошилова на фоне карты Ленинградского фронта 1943 года, его награды и годы жизни. Марка считается действительной для оплаты услуг почтовой связи во всех отделениях «Почты ЛНР».

Напомним, Климент Ворошилов родился 4 февраля 1881 года в селе Верхнее Бахмутского уезда Екатеринославской губернии (ныне город Лисичанск на Луганщине) в семье рабочего-железнодорожника.

Луганск дважды переименовывался в Ворошиловград: имя земляка город носил с 1935 по 1958 и с 1970 по 1990 годы.

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