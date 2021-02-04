В Луганском онкодиспансере появился современный аппарат для рентгенотерапии

Ирина Болдырева рассказала, что аппарат Xstrahl 300 является самым мощным в своей линейке. Фото: lug-info.com

Министерство здравоохранения ЛНР приобрело для Луганского республиканского клинического онкологического диспансера (ЛРКОД) современный аппарат для рентгенотерапии и ортовольтной терапии.

Заведующая отделением лучевой терапии №2 ЛРКОД Ирина Болдырева рассказала, что аппарат Xstrahl 300 британского производства разработан специально для лучевой терапии при лечении кожных онкологических патологий. Таких, как базалиома, плоскоклеточный рак кожи любой локализации, поверхностные метастазы в мягкие ткани и плоские кости.

- В аппарате есть возможность очень корректного подведения дозы излучения непосредственно к больному участку без повреждения близлежащих тканей. Это позволяет лечить самые труднодоступные участки человеческого организма, - отметила Болдырева.

Она подчеркнула, что Xstrahl 300 является самым мощным в своей линейке и позволяет оказывать помощь большому количеству пациентов.

Кстати, Луганский онкодиспансер благодаря помощи России вышел на европейский уровень диагностики.

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