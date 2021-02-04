Леонид Пасечник сообщил, что в компании «Востокуголь» нет долгов по зарплате перед шахтерами

Леонид Пасечник отметил, что «Востокуголь» работает достаточно рентабельно. Фото: glava-lnr.info
В республиканской топливной компании (РТК) «Востокуголь» нет долгов по зарплате пред шахтерами. Об этом на состоявшемся в Свердловске совещании с представителями руководства предприятия заявил Глава ЛНР Леонид Пасечник.
- У нас абсолютно отсутствует какая-либо задолженность по заработной плате перед нашими шахтерами. Для меня это самый важный момент, очень здорово. Я надеюсь, люди это ценят, - сказал Пасечник.
Он также отметил, что «Востокуголь» работает достаточно рентабельно.
Напомним, в прошлом году Правительство ЛНР провело болезненную реорганизацию угольной отрасли. В созданное госпредприятие «Востокуголь» вместо 47 производственных подразделений вошло 22. Компания стала локомотивом экономики Республики.
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