53-летний житель ЛНР подорвался на боеприпасе, когда рыбачил на берегу Северского Донца

Берег Северского Донца буквально нашпигован снарядами, минами, гранатами, растяжками. Фото: Минприроды ЛНР

3 февраля трагически закончилась рыбалка на берегу реки Северский Донец для 53-летнего жителя Славяносербского района. Он подорвался на неустановленном боеприпасе. Происшествие случилось в селе Долгое. Случайные очевидцы происшествия вызвали скорую помощь.

- Пострадавшего госпитализировали в Луганскую республиканскую клиническую больницу с диагнозом минно-взрывная травма, травматическая ампутация обеих стоп, осколочное ранение правого предплечья, - рассказали в пресс-службе МЧС ЛНР.

Пострадал житель села Степовое. В МЧС напомнили, что Славяносербский район находится на линии соприкосновения. Здесь остается еще много неразорвавшихся боеприпасов, а берег Северского Донца буквально нашпигован снарядами, минами, гранатами, растяжками.

В сентябре несколько мужчин, ловивших рыбу в серой зоне, получили тяжкие увечья вследствие подрыва. В группе риска также грибники и другие любители активного отдыха на природе, которые игнорируют знаки минной опасности.

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