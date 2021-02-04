Украинские морпехи из 36-й бригады обстреляли из тяжелых минометов Ленинское на юге ДНР

Украинские морпехи стреляли из 120-миллиметровых минометов. Фото: Пресс-центр штаба ООС

Сегодня, 4 февраля, украинские морпехи из 36-й бригады обстреляли из тяжелых минометов и гранатометов село Ленинское на юге ДНР. Об этом сообщило представительство Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- В 06:38 было выпущено 4 гранаты из подствольного гранатомета, а в 11:15 - 8 мин калибром 120 мм, - говорится в сообщении.

Отмечается, что огонь велся со стороны населенного пункта Водяное, где находятся позиции 36-й бригады морской пехоты ВСУ

Информация по разрушениям и пострадавшим уточняется.

Кстати, в минувшие сутки ВСУ трижды нарушили режим прекращения огня. Под огнем оказались район села Луганское на западе Донецка, а также окрестности сел Саханка и Новая Таврия на юге Республики. Противник применял вооружение БМП и БТР, различные гранатометы (РПГ СПГ и АГС). Всего было выпущено 7 боеприпасов из этого вооружения, не считая стрелкового оружия.

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