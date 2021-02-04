Коронавирус в ДНР: За сутки 10 жителей умерли от COVID-19

Медики продолжают выявлять опасную инфекцию у жителей Республики Фото: Алексей БУЛАТОВ

Коронавирусом в ДНР за минувшие сутки заболели 256 жителей, а 10 – умерли. За это время 80 жителей выписали после выздоровления от COVID-19.

- Проведено 674 исследования, из них выявлено 256 случаев заболевания (38,1%), - сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения ДНР.

Всего зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории ДНР – 21042. На лечении – стационарном и амбулаторном - сейчас находятся 8156 жителей. Общее число выписавшихся после излечения – 11064. Летальных случаев – 1822.

Также за сутки выявлено 57 случаев пневмоний, на 12 случаев меньше, чем за предыдущий день. 40 человек госпитализированы. Всего на лечении 1348 пациентов с пневмониями, из них 632 на кислородной поддержке (+16 за сутки).

Тем временем, медики напоминают о важности соблюдения профилактических мер, а также санитарно-гигиенических рекомендаций: соблюдайте социальную дистанцию, проветривайте помещения, чаще мойте руки, избегайте мест большого скопления людей и надевайте маску в общественных местах.

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