На частной шахте в Макеевке пострадал мастер участка

Горноспасатели оказали неотложную медицинскую помощь пострадавшему горняку. Фото: МЧС ДНР

Сегодня, 4 февраля, горноспасатели Макеевки оказали помощь мастеру участка частной шахты. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС ДНР.

Происшествие случилось на шахте ООО «Углеком», расположенной в поселке Октября Кировского района.

- Горноспасатели оказали неотложную медицинскую помощь 53-летнему горному мастеру участка ВТБ, пострадавший транспортирован в больницу Макеевки.

От МЧС ДНР привлекалась реанимационно-противошоковая группа (РПГ).

Тем временем, в Донецке на пожаре погиб 80-летний житель. В Пролетарском районе на улице Баранникова загорелся одноэтажный дом. Для его тушения привлекались 4 машины и 15 спасателей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сильный гололед в ДНР будет уже к концу недели

Перепады температуры вредят сердечникам и гипертоникам (подробнее)