Утверждает, что перепутал: в Донецке 41-летний горожанин ударил ножом в спину случайного прохожего

Происшествие случилось в самом центре столицы - рядом с площадью Ленина Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В Донецке сотрудники патрульно-постовой службы полиции задержали 41-летнего жителя, который с ножом напал на прохожего.

- Задержанный сообщил, что вблизи площади Ленина он поругался с неизвестным мужчиной. Заметив на площади похожего человека, горожанин подбежал к нему сзади и ударил ножом, - рассказали в пресс-службе МВД ДНР.

По счастливой случайности, удар оказался не смертельным. Возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 116 УК ДНР (умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия). Дончанина могут посадить в колонию на срок до двух лет.

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