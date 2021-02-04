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Денис Пушилин сообщил, в какой очередности проходит в ДНР вакцинация от коронавируса

За три дня более 1200 человек получили первый компонент прививки от коронавируса
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Сейчас жители ДНР получают первый компонент прививки от коронавируса

Сейчас жители ДНР получают первый компонент прививки от коронавируса

Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Более 1200 человек получили первый компонент прививки от коронавируса за три дня вакцинации в ДНР. Об этом сообщил Глава ДНР Денис Пушилин на заседании Межведомственного штаба по предупреждению коронавирусной инфекции.

- Сейчас прививку получают представители приоритетных категорий – медицинские сотрудники, преподаватели, социальная сфера. Из них вакцинироваться планируют более 50 тысяч человек. Это то, что подано по спискам ведомств и министерств. После этого начнется вакцинация военнослужащих, – сказал Пушилин.

Помимо этого через сайт Министерства здравоохранения записалось еще более шести тысяч человек.

Сам Глава ДНР чувствует себя хорошо после прививки, которую получил 1 февраля. В этот день в Республике началась прививочная кампания.

Напомним, что российский препарат «Спутник V» привезли в ДНР 30 января. На следующий день вакцина была распределена по десяти центрам первичной медико-санитарной помощи Донецка. Всего в Республике организовано 38 пунктов вакцинации.

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