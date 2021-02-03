Погода в Донецке: 4 февраля днем и вечером будет идти мелкий дождь

К концу недели дожди сменятся сильным гололедом на дорогах Фото: Мария ЛЕНЦ

4 февраля в Донецке, по прогнозам синоптиков, ожидаются осадки. Днем и вечером будет идти мелкий дождь, который постепенно усилится.

Температура воздуха в этот день будет колебаться от +6 до +9 градусов тепла. Возможны сильные порывы ветра. Скорость воздушных потоков усилится до 14 метров в секунду. Ветер будет дуть преимущественно в южном и западном направлениях.

Народный прогноз погоды. 4 февраля почитается память апостола Тимофея. По морозу в этот день определял предстоящую погоду. Если в мороз вспотели оконницы и рамы, надо ждать потепления. Если «снежные узоры» поднимаются вверх по стеклу, значит морозу продолжаться, а если наклонились – к оттепели. Если в полдень на Тимофея светит солнышко – весна идет ранняя.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сильный гололед в ДНР будет уже к концу недели

Перепады температуры вредят сердечникам и гипертоникам (подробнее)