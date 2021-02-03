На временно подконтрольной Киеву части ЛНР мирные жители провели митинг против ВСУ и Зеленского

Уставшие от беспредела украинских боевиков, люди агрессивно высказывались в адрес командования ВСУ и президента Зеленского. Фото: Минобороны Украины

Жители Счастья, Золотого и Войтово, что находятся на временно подконтрольной Киеву территории ЛНР, провели митинг против командования ВСУ и президента Украины Владимира Зеленского. Об этом на брифинге сообщил офицер пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

— В зоны ответственности 14-й, 80-й и 59-й бригад прибыли группы объединенного центра военно-гражданского сотрудничества штаба «ООС» с целью проведения разбирательств по фактам мародерства, грабежей и преступлений в отношении жителей указанных населенных пунктов, — говорится в сообщении.

Тем временем с самими людьми должны были говорить представители штаба карательной операции и группа журналистов с телеканалов «1+1» и «Интер». Их целью было наладить доверительные отношения с люди и повысить имидж властей. Однако желаемого результата добиться так и не удалось.

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