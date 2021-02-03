«Войну надо останавливать!»: Перешедший на сторону ДНР украинский танкист осудил действия своих сослуживцев

Украинский солдат был поражен тем, что не увидел в поселке военных объектов Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Несмотря на переговоры по урегулированию конфликта в Донбассе, вооруженные формирования Украины открыли огонь по нескольким населенным пунктам Донецкой Народной Республики. Под обстрелом оказались 5 домов в поселке Сигнальное и окраины Горловки, где был тяжело ранен мирный житель.

Приехавшим на место представителям ДНР в СЦКК жители рассказывали о непрекращающихся обстрелах и о том, как сильно они переживают за своих детей и внуков, которые уже который год находятся вблизи линии соприкосновения.

На место обстрела привезли недавнего перебежчика из Украины – танкиста Анатолия Тараненко. Украинский солдат был поражен тем, что не увидел в поселке военных объектов или техники и осудил действия своих сослуживцев.

— На Донбассе теперь отдельное государство, эту войну надо останавливать, хватить уже этой разрухи. Очень болезненная картина, когда такие маленькие детки живут и учатся, но им приходится прятаться от огня артиллерии. Это очень жестоко. Это не война, а отмывание денег нашими руководителями, просто в голову не укладывается как можно по мирному селу бить из БМП и минометов, — сказал он (речь переведена автором с украинского на русский язык).

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